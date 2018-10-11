Пентагон приостановил полеты истребителей F-35

11.10.2018 20:33



После того, как в сентябре текущего года в штате Южная Каролина потерпел крушение истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, Пентагон принял решение о приостановлении полетов всех самолетов данного типа, пишет Интерфакс. Такое решение принято в связи с необходимостью проверки топливных проводов двигателей истребителей, которые стали причиной крушения F-35. На проверку всех самолетов понадобится около двух суток, после чего, использование истребителей будет возобновлено.