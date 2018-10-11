Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ОКТ, 13:58 МСК
USD (ЦБ)    66,7727
EUR (ЦБ)    77,0824

11 ОКТ, 13:58 МСК
USD (ЦБ)    66,7727
EUR (ЦБ)    77,0824

На старте ракеты «Союз» к МКС произошла авария

11.10.2018 13:03
На старте ракеты «Союз» к МКС произошла авария

В ходе старта ракеты-носителя «Союз МС-10», на борту которой находились новые члены экипажа МКС (россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг), произошла «авария носителя». Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно из телетрансляции, которая велась на официальном сайте «Роскосмоса». Об инциденте объявил диктор.

Как сообщается, экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане. При этом они испытали перегрузку в 6 g (на старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7 g). С космонавтами, как отмечается, все в порядке.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 1

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования 1

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

Узнай, страна

Задолженность потребителей Курской области за ТЭРыы снизилась более чем на 32 млн рублей

Задолженность потребителей Курской области за ТЭРыы снизилась более чем на 32 млн рублей

Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места

Более трех тысяч подростков были трудоустроены на временные рабочие места

Губернатор Александр Михайлов примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России

Губернатор Александр Михайлов примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России

Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Новости СМИ

Новости дня

13:37 Индия ответила на угрозы США по поводу закупок С-400 Индия ответила на угрозы США по поводу закупок С-400
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
12:26 Бывший премьер-министр Украины считает, что в стране через полгода сменится власть Бывший премьер-министр Украины считает, что в стране через полгода сменится власть
12:01 За Александра Кокорина извинился его отчим За Александра Кокорина извинился его отчим
11:32 В Волгограде в жилом массиве обнаружили авиабомбу времен ВОВ В Волгограде в жилом массиве обнаружили авиабомбу времен ВОВ
11:11 Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы
10:37 В окрестностях арсенала, который горел под Черниговом, обнаружили сотни боеприпасов В окрестностях арсенала, который горел под Черниговом, обнаружили сотни боеприпасов
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
10:11 Глава Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку Глава Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку

Узнай, страна!

11:06 Задолженность потребителей Курской области за ТЭРыы снизилась более чем на 32 млн рублей Задолженность потребителей Курской области за ТЭРыы снизилась более чем на 32 млн рублей
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы
08:12 Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта Предпринимателям рассказали, какие документы необходимо подготовить для экспортного проекта
01:13 В Челябинской области готовы выпускать 200 тысяч тонн товарного цинка в год В Челябинской области готовы выпускать 200 тысяч тонн товарного цинка в год
10 ОКТ, 23:56 В Томской области стартовал форум молодых ученых U-NOVUS-2018 В Томской области стартовал форум молодых ученых U-NOVUS-2018
10 ОКТ, 23:26 В Тюмени открылся 11-й цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех 2018» В Тюмени открылся 11-й цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех 2018»
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
10 ОКТ, 14:46 Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции Агропромышленный комплекс Тамбовской области увеличивает объём экспорта продукции

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter