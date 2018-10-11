На старте ракеты «Союз» к МКС произошла авария

11.10.2018 13:03



В ходе старта ракеты-носителя «Союз МС-10», на борту которой находились новые члены экипажа МКС (россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг), произошла «авария носителя». Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно из телетрансляции, которая велась на официальном сайте «Роскосмоса». Об инциденте объявил диктор.

Как сообщается, экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане. При этом они испытали перегрузку в 6 g (на старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7 g). С космонавтами, как отмечается, все в порядке.