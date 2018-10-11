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Делегация из США и Израиля тайно посещала Украину

11.10.2018 09:09
Делегация из США и Израиля тайно посещала Украину

Делегация, в состав которой вошли представители США и Украины, тайно приезжала на Украину, чтобы подробно изучить ЗРК С-300, стоящие на вооружении страны, передает Газета.ру со ссылкой на Soha News. По информации СМИ, Киев «презентовал» делегации боевые возможности установки и предоставила их для полевых испытаний.

Кроме этого, как напоминает СМИ, на Украину ранее были доставлены истребители F-15C Eagle. Все это происходит на фоне информации о том, что Россия поможет Сирии с поставками С-300.

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