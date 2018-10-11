Ученые обнаружили антибиотик, способный убивать антибиотикорезистентные бактерии
Специалисты создали новый революционный антибиотик, который был обнаружен в глубоководной морской губке, растущей более чем на два километра ниже поверхности Атлантического океана, пишет Daily Mail.
Так, эксперты из Бристольского университета разместили кишечные бактерии человека, а также антибиотикорезистентные MRSA в чашках Петри. Туда же поместили обнаруженный антибиотик, который уничтожил не только все бактерии человека, но и устойчивые MRSA.
Метициллин-устойчивый Staphylococcus aureus (MRSA) - это тип бактерий, который устойчив к нескольким широко используемым антибиотикам, что делает его особенно трудным для лечения.
Данные результаты указывают на то, что бактерии, обнаруженные у человека и даже MRSA, не имеют защиты от нового антибиотика. Исследователи, которые обнаружили это, сказали, что могут «объявить новый золотой век» в открытиях антибиотиков.
Тем не менее, они также предупредили, что антибиотик может быть недоступен для врачей еще десятилетие. Так как в настоящее время специалисты проверяют токсичность возможного антибиотика на клетки человека и то, как он действует во время инфекций, в доклинических испытаниях.
«Вы не хотите давать пациенту лекарство, которое вылечит инфекцию, но вызовет другие проблемы, такие как повреждение печени», - сказал доктор Пол Расе. «Кроме того, нехорошо, если ваше лекарство отлично работает в чашке Петри, но разрушается человеческим телом и не держится достаточно долго, чтобы быть полезный. Наконец, даже если лекарство подходит для человека, вам необходимо провести анализ затрат, чтобы убедиться, действительно ли это финансово жизнеспособно производить и продавать его».
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