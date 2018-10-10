Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Якутске, имел неисправность

10.10.2018 21:59



Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Росавиации, пассажирский лайнер авиакомпании "Якутск" имел неисправность - было деактивировано реверсивное устройство двигателя №2. Также, сообщается, что пилоты были введены в заблуждение о степени обледенения ВПП, пишет Интерфакс. Так, экипаж самолета был неправильно информирован о коэффициенте сцепления ВПП. Диспетчеры аэропорта озвучили цифру в 0,45, тогда как замеры показали 0,25/0,32/0,25, что свидетельствует о частичном обледенении ВПП и ненадлежащем состоянии эксплуатации инфраструктуры аэропорта Якутск.