Путин поздравил чемпиона UFC Нурмагомедова с победой в ходе личной встречи

10.10.2018 19:22



Президент России Владимир Путин в ходе личной встречи поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой, одержанной над Конором Макгрегором, в рамках промоушена UFC 229, сообщает ТАСС. Встреча прошла в Ульяновске после проведения форума "Россия - спортивная держава". На встрече также присутствовал отец спортсмена и по совместительству его тренер - Абдулманап Нурмагомедов, которого глава государства в свою очередь в шуточной форме попросил не наказывать сына очень строго за спровоцированную им массовую драку по завершению поединка.