Владимир Путин не планировал отдельно встречаться с Хабибом Нурмагомедовым

10.10.2018 14:05



Отдельная встреча российского лидера Владимира Путина с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым в планах главы государства не стоит. Как передает Интерфакс, об этом проинформировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

О встрече с президентом ранее заявлял сам Нурмагомедов. По его словам, встреча была запланирована на среду во время форума «Россия - спортивная держава», который проходит в Ульяновске. Отвечая на вопрос представителей СМИ, боец ответил: «Для этого и летим». Однако пользователи социальных сетей, оценивая это высказывание бойца, отметили, что он «слишком многое себе позволяет», раз хочет отдельной встречи с президентом.