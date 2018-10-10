Глава МИД Венгрии заявил о тайном бизнесе Брюсселя и России

10.10.2018 09:34



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что обвинения со стороны ЕС в адрес Будапешта о том, что он слишком близко сблизился с Россией необоснованны и не имеют никаких оснований. Как передает РИА Новости, об этом политик рассказал в интервью Der Standard. Он убежден, что у Брюсселя отношения с Москвой еще более тесные, хоть и пытается со всех сил скрыть этот факт.