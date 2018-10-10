Федерика Могерини объявила ЕС «культурной сверхдержавой»

10.10.2018 09:04



Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз является мировой культурной супердержавой, передает РИА Новости. По ее словам, культура представляет собой важнейшую составляющую взаимодействия в этой сфере, а также во внешней европейской политике. «… Мы продолжаем быть культурной сверхдержавой. Позвольте сказать, культурной мировой сверхдержавой», — подчеркнула Могерини в ходе открытия франкфуртской книжной ярмарки.