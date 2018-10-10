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Федерика Могерини объявила ЕС «культурной сверхдержавой»

10.10.2018 09:04
Федерика Могерини объявила ЕС «культурной сверхдержавой»

Глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз является мировой культурной супердержавой, передает РИА Новости. По ее словам, культура представляет собой важнейшую составляющую взаимодействия в этой сфере, а также во внешней европейской политике. «… Мы продолжаем быть культурной сверхдержавой. Позвольте сказать, культурной мировой сверхдержавой», — подчеркнула Могерини в ходе открытия франкфуртской книжной ярмарки.

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