Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ОКТ, 09:28 МСК
USD (ЦБ)    66,4032
EUR (ЦБ)    76,2110

10 ОКТ, 09:28 МСК
USD (ЦБ)    66,4032
EUR (ЦБ)    76,2110

Япония заявила России о протесте из-за стрельб на южных Курилах

10.10.2018 08:25
Япония заявила России о протесте из-за стрельб на южных Курилах

Япония заявила России протест, причиной которого послужили планы по проведению стрельб в районе Курильских островов, передает РИА Новости со ссылкой на Киодо. Соответствующая информация поступила от генсека правительства Ёсихидэ Суга. По словам чиновника, эти стрельбы «приведут к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией нашей страны».

Напомним также, что Япония неоднократно заявляла о том, что претендует на северные территории Курил, к которым относятся острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?
Экономика

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде

«Доширак» безвреден. Или нет? Что выяснили российские ученые о популярной дешевой еде
Исследования

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?

Саудовский принц предсказал России уход с нефтяного рынка через 19 лет. Есть ли риск?
Интервью и комментарии

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года

«Скумбрия против всех». Выводы для политтехнологов по итогам выборов 2018 года
Политика

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

Узнай, страна

Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО

Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО

Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю

Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю

Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей

Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей

В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея

В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея

Новости СМИ

Новости дня

09:04 Федерика Могерини объявила ЕС «культурной сверхдержавой» Федерика Могерини объявила ЕС «культурной сверхдержавой»
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
Медведев требует следовать «правилам игры», Кудрин считает уровень бедности позором и другие новости вторника
07:44 Аэропорт Якутска открыли на вылет самолетов Аэропорт Якутска открыли на вылет самолетов
07:34 С 1 января 2019 года в России отключат аналоговое вещание федеральных каналов С 1 января 2019 года в России отключат аналоговое вещание федеральных каналов
07:14 Ученые создали тест для выявления риска ишемической болезни сердца в раннем возрасте Ученые создали тест для выявления риска ишемической болезни сердца в раннем возрасте
06:51 Председатель КС рассказал о недостатках Конституции РФ Председатель КС рассказал о недостатках Конституции РФ
06:30 По делу об убийстве болгарского журналиста арестовали еще одного подозреваемого По делу об убийстве болгарского журналиста арестовали еще одного подозреваемого
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
Слабый рубль нужен Набиуллиной, Силуанову и Сечину, но не России, и другие новости понедельника
06:15 В сети появилось видео выкатившегося за пределы ВПП самолета в Якутске В сети появилось видео выкатившегося за пределы ВПП самолета в Якутске

Узнай, страна!

08:53 Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО Новый пост добровольной пожарной охраны будет защищать сельское поселение в ЕАО
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
00:41 Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю Российские регионы делают разворот на Восток, показывают себя на Западе и чтят отечественную историю
09 ОКТ, 18:53 Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей Для визитов в Приморье оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей
09 ОКТ, 18:38 В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея В Тюменской области провели встречи и переговоры с делегацией Республики Корея
09 ОКТ, 06:02 Омскому бизнесу расскажут про экономику будущего Омскому бизнесу расскажут про экономику будущего
08 ОКТ, 13:57 Тамбовские предприятия готовы трудоустроить граждан пенсионного возраста Тамбовские предприятия готовы трудоустроить граждан пенсионного возраста
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
05 ОКТ, 11:55 В Курской области насчитывается 3971 географический объект В Курской области насчитывается 3971 географический объект

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter