Япония заявила России о протесте из-за стрельб на южных Курилах

10.10.2018 08:25



Япония заявила России протест, причиной которого послужили планы по проведению стрельб в районе Курильских островов, передает РИА Новости со ссылкой на Киодо. Соответствующая информация поступила от генсека правительства Ёсихидэ Суга. По словам чиновника, эти стрельбы «приведут к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах, что не совпадает с позицией нашей страны».

Напомним также, что Япония неоднократно заявляла о том, что претендует на северные территории Курил, к которым относятся острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.