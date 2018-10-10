С 1 января 2019 года в России отключат аналоговое вещание федеральных каналов

10.10.2018 07:34



С 1 января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое телевидение для чего гражданам необходимо приобрести специальные цифровые устройства или телевизоры, которые смогут транслировать цифровое эфирное телевещание. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, пишет РИА Новости. Однако, Волин подчеркнул, что аналоговая трансляция будет прекращена только после 14-15 января, что даст возможность тем, кто еще не подготовился к переходу на цифровое вещание сделать это за время новогодних каникул.