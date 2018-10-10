В сети появилось видео выкатившегося за пределы ВПП самолета в Якутске

10.10.2018 06:15



Как сообщалось ранее, пассажирский лайнер авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП во время приземления в аэропорту города Якутска, пишет РИА Новости. Во время инцидента у самолета сломались опоры шасси и он упал на брюхо. Все 87 пассажиров лайнера, а также 5 членов экипажа не пострадали и чувствуют себя нормально. На канале YouTube можно увидеть кадры того, что происходило после инцидента.