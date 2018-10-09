Путин и Медведев посетили яблоневые сады в Ставрополье

09.10.2018 17:47



Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили 9 октября яблоневые сады Ставропольского края, сообщают РИА новости. Владимир Путин с удивлением отметил тот факт что несмотря на небольшой размер самых яблонь, сами плоды очень крупные. Селекционеры объяснили данный факт тем, что это достигается за счёт генетики: данный сорт яблок называется "Фуджина" и был выведен в Европе около 100 лет назад.