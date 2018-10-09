Должники по алиментам потеряют право на отсрочку от армии

09.10.2018 16:01



Законодатели упразднят отсрочку от призыва на срочную службу для задолжавших по алиментам, передаёт Интерфакс. Проект закона разработан Андреем Красновым, первым заместителем председателя комитета Государственной думы по обороне. Исполнение закона предполагается закрепить за ФССП (Федеральной службой судебных приставов), совместно с районными военными комиссариатами. Новый зкон нацелен на защиту семьи.