Кремль отреагировал на поведение Мамаева и Кокорина

09.10.2018 14:37



Драка, главными участниками которой стали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, не осталась без внимания Кремля, сообщает Российская Газета. Комментарии по поводу произошедшего инцидента от лица Кремля дал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он призвал абстрагироваться от эмоций, не нагнетать истерику и дать правоохранительным органам спокойно провести все предписанные правовыми нормами и должностными инструкциями следственные и доследственные действия, с целью установления виновных в случившемся.