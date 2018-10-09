Всемирный день почты 9 октября

09.10.2018 09:57



С 1969 года в списке Международных дней ООН появился еще один - Всемирный день почты, отмечаемый с тех пор каждый год 9 октября почти каждой страной планеты. Его целью был и есть призыв способствовать развитию почтовой службы, постоянно повышать уровень знаний людей о важности почты в мире бизнеса и обычного быта почтовых работников.

Участие в праздничных мероприятиях принимают все, кто относится к этой сфере. В их число входят сотрудники почтовых отделений, независимо от стажа, должности, опыта. К профессиональным лицам относятся и работники служб доставки, все равно какого типа собственности, Министерства связи, коммуникаций. Вместе с работниками этих служб отмечают день почты и их родственники, а также друзья и знакомые.

Как празднуют Всемирный день почты

Накануне праздника повсюду проводят семинары, курсы, помогающие работникам повысить квалификацию.

За неделю до праздника проводится «неделя писем». Представители профессии делятся своим опытом, рассказывают о проблемах отрасли, достижениях, обсуждают новости, повествуют о трудовых буднях. СМИ на своих страницах упоминают о событии. По телевидению транслируют передачи об истории развития почты. По всему миру организовывают разные мероприятия: выставки фотографий, редчайших марок, конвертов или почтовых открыток. Организовываются всевозможные конкурсы, викторины, познавательные лекции. Каждый год руководители ВПС выбирают тематику праздника и организуют вокруг нее акции. Проводятся также спортивные соревнования между служащими. Победители получают призы.

К этому дню выпускают новые почтовые марки, проводят их гашение и прочие мероприятия.

К Международному дню почты-2018 были распространены поощрения, денежные премии. Сотрудники службы услышат много тёплых слов не только от руководства, но и от родственников и друзей.