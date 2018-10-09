Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство журналиста Виктории Мариновой
Генеральный прокурор Болгарии Сотив Цацаров прокомментировал жестокое убийство журналиста, исполнительного директора частного телеканала TVN Виктории Мариновой, пишет РБК. Он назвал данное преступление "актом чрезвычайной жестокости".
Полиция пока не нашла убийцу и нет подозреваемых в совершении преступления. В настоящий момент, правоохранительные органы не исключают не одну из версий произошедшего. Следователи отрабатывают как версию убийства по личным мотивам, так и убийство из-за профессиональной деятельности журналиста.
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