Генпрокурор Болгарии прокомментировал убийство журналиста Виктории Мариновой

09.10.2018 07:07



Генеральный прокурор Болгарии Сотив Цацаров прокомментировал жестокое убийство журналиста, исполнительного директора частного телеканала ​TVN ​Виктории Мариновой, пишет РБК. Он назвал данное преступление "актом чрезвычайной жестокости".

Полиция пока не нашла убийцу и нет подозреваемых в совершении преступления. В настоящий момент, правоохранительные органы не исключают не одну из версий произошедшего. Следователи отрабатывают как версию убийства по личным мотивам, так и убийство из-за профессиональной деятельности журналиста.