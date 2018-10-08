Суд арестовал счета Степаненко в рамках развода с Петросяном‍

08.10.2018 15:29



‍ Московский Хамовнический суд арестовал счета комика Елены Степаненко, в связи с ходом бракоразводного процесса с комиком Евгением Петросяном, сообщают РИА новости. Оба "почти" бывших супруга ходатайствовали в ходе бракоразводного процесса о наложении определенных обеспечительных мер, а именно о заморозке финансовых активов, движимого и недвижимого имущества. Обеспечительный арест, на данный момент, наложен на недвижимость супругов и на счета Степаненко.