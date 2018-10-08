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Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Вильям Нордхаус и Поль Ромер

08.10.2018 13:58
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Вильям Нордхаус и Поль Ромер

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике-2018, передает РИА Новости. Престижнейшую премию присудили американцам Вильяму Нордхаусу и Полю Ромеру. Нордхаус был удостоен награды за исследования по «интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ», а Ромер – за исследования, связанные с «интеграцией технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ».

Нобелевская премия мира присуждена борцам с сексуальным насилием
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