Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Вильям Нордхаус и Поль Ромер

08.10.2018 13:58



Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по экономике-2018, передает РИА Новости. Престижнейшую премию присудили американцам Вильяму Нордхаусу и Полю Ромеру. Нордхаус был удостоен награды за исследования по «интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ», а Ромер – за исследования, связанные с «интеграцией технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ».