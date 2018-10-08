Вашингтон заморозил активы Дерипаски

08.10.2018 12:59



США приняли решение заморозить активы российского предпринимателя Олега Дерипаски, пишет Газета.ру. Например, речь идет о двух особняках бизнесмена, один из которых находится в Нью-Йорке, и был куплен в 2008 году за 42,5 миллиона долларов. Еще один дом – в Вашингтоне (про этот особняк нет никаких подробностей). Кроме этого, как отмечает издание, Штаты ведут диалог с Дерипаской по поводу возможной приостановке ряда операций на территории Европы (они тоже могут попасть под ограничения регулятора США).