В РЖД предлагают построить мост на Сахалин за счет частных инвесторов

08.10.2018 11:00



В РЖД решили отказаться от идеи строительства транспортного перехода на Сахалин за свой счет, о чем пишут «Ведомости» ссылаясь на соответствующий документ компании. В инвестиционной программ говорится, что в холдинге готовы выделить только 3,5 млрд рублей на стадию подготовки технико-экономического обоснования проекта. Что касается инвесторов, то от них для реализации проекта потребуется 536,8 миллиарда рублей.

Что касается собственно строительства, то в РЖД уточняют, что решение об этом примут после дополнительной проработки.