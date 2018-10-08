ЕС обвиняет Россию в нарушении международного права в деле Сенцова

08.10.2018 09:56



Евросоюз снова выступил с обвинениями в адрес России. Как передает Газета.ру, с соответствующим заявлением выступил представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). По его словам, заключение режиссера Олега Сенцова – это нарушение международного права. Обосновывая свое заключение, в службе поясняют, что Россия якобы отказалась предоставлять надлежащее лечение украинскому режиссеру в ходе его 145-дневной голодовки.