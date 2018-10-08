Генсек НАТО рассказал, зачем бомбили Югославию

08.10.2018 06:41



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время своего пребывания в Белграде, рассказал, зачем в 1999 году производилась бомбардировка территории Югославии, пишет RT. По его словам, бомбардировка велась для того, чтобы защитить мирных жителей страны и остановить режим президента Югославии Слободана Милошевича. Также, он подчеркнул, что Альянс с уважением относится к Сербии и признает ее решение сохранить военный нейтралитет и не вступать в НАТО.