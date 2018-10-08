Индия прокомментировала возможные санкции США из-за покупки российских С-400

08.10.2018 06:25



Начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин прокомментировал возможность того, что США могут наложить санкционные ограничения на страну из-за покупки у России ЗРК С-400, пишет газета Ведомости. По его словам, Индия проводит "независимую политику" и хотя в стране существуют некоторые опасения по поводу возможных санкционных ограничений США, это не повлияет как на соглашения уже заключенные с российской стороной, так и на будущие контракты.