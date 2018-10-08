Заключенные омской колонии пытались организовать бунт

08.10.2018 05:58



Группа заключенных исправительной колонии №6 УФСИН России в Омской области попыталась организовать бунт. После попытки втянуть в него других заключенных между ними произошла массовая драка, в результате которой пострадало порядка 20 человек, пишет РИА Новости. Как сообщает официальный представитель колонии сотрудникам заведения удалось остановить драку и изолировать зачинщиков, в настоящее время учреждение работает в штатном режиме. Родственники заключенных могут приехать в колонию с подтверждающими личность документами и получить всю исчерпывающую информацию о произошедшем.