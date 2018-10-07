Диета и вес могут влиять на лечение биполярного расстройства

07.10.2018 10:35



Данные клинического исследования показали, что на то, как люди реагируют на лечение биполярного расстройства, может влиять их вес и общее качество их рациона. Это ранние результаты, но если они могут быть воспроизведены, это может означать, что для лечения некоторых психических заболеваний может быть полезно включение рекомендаций по питанию, пишет BrightSurf.com.

Биполярное расстройство (которое раньше называлось «маниакальная депрессия») характеризуется эпизодами перепадов настроения, между очень высоким или очень низким периодом между двумя крайностями. Тот факт, что есть два противоположных набора симптомов, означает, что найти эффективное лечение сложно. В то время как современные лекарства полезны, они лучше нацелены на симптомы мании (фаза «вверх»), в результате чего отсутствует эффективное лечение людей, страдающих депрессивными эпизодами.

Теперь группа австралийских, немецких и американских ученых продемонстрировала, что те кто придерживается правильного рациона питания, а также имеет низкий индекс массы тела (ИМТ) может лучше реагировать на добавочное нутрицевтическое лечение, предоставляемое как часть клинической терапии.

«Если мы сможем подтвердить эти результаты, то это хорошая новость для людей с биполярным расстройством, так как существует большая потребность в улучшении лечения депрессивной фазы биполярного расстройства», - сказала ведущий исследователь Мелани Эштон из Университета Дикин в Австралии. «Мы обнаружили, что люди, у которых была более качественная диета, то есть здоровая диета с большим количеством фруктов и овощей, и более низкий ИМТ, показали лучший ответ на добавочное лечение нутрицевтиками, чем те, кто сообщил о низкокачественной диете, включающей более насыщенный жир, рафинированные углеводы и алкоголь, а также избыточный вес».

Результаты исследования означают, что если эти показатели могут быть повторены в более крупном исследовании, поддержание правильного рациона питания и нормальной массы тела должно быть рекомендовано в качестве дополнения к лечению биполярного расстройства.