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В канадском озере вновь стали видеть легендарного монстра Огопого

05.10.2018 23:53
В канадском озере вновь стали видеть легендарного монстра Огопого

Уже много лет посетители канадского озера Оканаган утверждали, что в нем живет монстр Огопого. Но в настоящее время участились случаи его появления на поверхности. Так, за последние три недели, очевидцы три раза наблюдали гигантское змееподобное животное, которое, как говорят, с давних пор обитало в этом огромном и глубоком озере, пишет FoxNews.

12 сентября Дэвид Халбауэр, его брат Кит и их семьи наслаждались пикником на одном из многочисленных пляжей озера Оканаган, когда они увидели что-то, что привело их в восторг.

«Когда вы сидите на пляже в солнечный день, вы не ожидаете увидеть, что динозавр выглядывает из воды», - сказал Дэвид Хэлбауэр.

Братья описали животное, как «гигантскую змею», двигавшуюся по воде, и сказали, что ее длина составляет около 15 метров.

После этой встречи было еще два наблюдения монстра Огопого, вызвавшее множество волнений среди местных жителей и туристов.

Индейская легенда описывает монстра, который поднимался из глубин, когда буря бушевала на озере, но первое задокументированное наблюдение Огопого произошло в 1972 году. Несколько свидетелей видели существо с длинным волнообразным телом, несколькими горбами и головой, напоминающей лошадь.

Билл Стечьюк, который живет в соседнем городе Келоуна и управляет сайтом, посвященным легенде Огопого, сказал, что он был ошеломлен количеством наблюдений.

«В последнее время у нас не было много наблюдений Огопого, и это проблема», - сказал он. «Тогда как сейчас, внезапно, у нас есть три случая в течение трех недель - совершенно потрясающе».

Одержимость Билла Огопого началась в 1978 году, когда он проезжая по мосту через озеро Оканаган увидел что-то в волнах.

«В воде три горба и голова, движущаяся к Келоуне», - сказал Билл Стечьюк. «До этого я не был верующим».

Этот опыт побудил Билла посвятить свою жизнь охоте на Огопого, и на протяжении многих лет он организовывал многочисленные экспедиции на озеро, ничего, однако, не обнаруживая.

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