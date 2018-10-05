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Российские C-300 не справятся с новейшими истребителями F-35

05.10.2018 21:41
Российские C-300 не справятся с новейшими истребителями F-35

Израильские военные эксперты считают, что зенитные ракетные комплексы С-300, которые российская сторона поставила в Сирию, не смогут противостоять новейшим американским истребителям пятого поколения F-35, обладающим технологиями стелс, пишет Интерфакс. Данное мнение озвучил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби. Также, Ханегби подчеркнул, что ранее, израильская авиация уже уничтожила одну из установок ПВО Сирии. По его словам, то же самое может произойти и с ЗРК С-300.

Минобороны опубликовало видео поставок С-300 в Сирию
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