Украина построила солнечный завод на территории Чернобыля

05.10.2018 20:09



В пятницу Украина представила солнечный завод в Чернобыле. Он построен прямо напротив того, где электростанция, в настоящее время заключенная в гигантский саркофаг, вызвала самую тяжелую ядерную катастрофу в мире три десятилетия назад, пишет REUTERS.

Построенные на загрязненной территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения, 3800 панелей производят энергию для питания 2000 квартир.

«Это не просто еще одна солнечная электростанция», - сказал журналистам исполнительный директор ООО "Солнечный Чернобыль" Евгений Варягин. «Трудно недооценивать символику этого конкретного проекта».

Одномегаваттный солнечный завод является совместным проектом украинской компании "Родина" и немецкой Enerparc AG. Общая стоимостью проекта составляет около $1,2 млн. Он пользуется специальными тарифами, которые гарантируют определенную цену за электроэнергию.