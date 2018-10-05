В Швеции восьмилетняя девочка нашла в озере древний меч

05.10.2018 16:14



Девочка восьми лет родом из Швеции Сага Ванечек (Saga Vanecek) обнаружила в озере покрытый толстым слоем ржавчины,но несомненно очен древний меч, который, по оценке сведущих в это вопросе специалистов, принадлежит к V-VI векам нашей эры, сообщает РИА новости.Как сообщила новостному изданию сама девочка, столь редкий и необычный предмет предмет она нашла еще летом, играя неподалёку у озера, около которого находится небольшой домик ее семьи.Со слов отца девочки Энди Ванечека, вначале он решил, что его дочка обнаружила какую-то современную игрушку, но после совещания с соседями и коллегой, разбирающимся в истории и археологии, пришёл к выводу,что о находке необходимо уведомить власти Швеции. Изначально предполагалось, что находка датируется началом второго тысячелетия, но, как сообщили издательству в музее города Йёнчёпинг, сотрудники которого изучали меч, скорее всего, он датируется предположительно V-VI веком — перидом, когда в Скандинавии еще не началась эпоха викингов.