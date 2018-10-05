Windows 10 уличили в удалении файлов пользователей

05.10.2018 15:35



Пользователи операционной системы Windows 10 жалуются на исчезновение файлов,сообщает новостной портал "360". Они предполагают, что пропажа файлов связана с установкой официального обновления, пишет портал MSPoweruser. Так же известно, операционная система стирает все файлы из директории «Мои документы». Другие отделы остаются нетронутыми.

«Господи! Папка „Документы“ была целиком форматирована, в следствии чего все что было в ней (файлы Word, таблицы и другие) пропали. Все пропало, а дата последней резервной копии очень давняя», — поделился своей проблемой один из пользователей в Twitter.

Он заявил, что данные пропали вскоре после автоматического обновления. Вернуть файлы при помощи возврата к предыдущей версии системы также не удается.

Еще один пользователь Microsoft заявил, что система стёрла 220 гб файлов, на сбор которых он потратил 23 года. В службе технической поддержки ему помочь не смогли, лишь дали совет в дальнейшем делать резервную копию файлов. С чем связаны данные неполадки, в Microsoft объяснить не смогли.