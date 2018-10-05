В Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29

05.10.2018 13:44



Неподалеку от подмосковной деревни Дмитровское произошло крушение истребителя МиГ-29, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из силовых структур. Сообщается, что самолет упал в лесу. Оба пилота смогли вовремя катапультироваться.

Причины случившегося выясняет специальная комиссия. Источник также рассказал, что рухнувший самолет является экспериментальной модификацией, которую еще не передали в эксплуатацию.