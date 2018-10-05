США признали голодомор геноцидом украинского народа

05.10.2018 06:26



Конгресс США принял резолюцию о признании голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, возложив за него ответственность на сталинский режим СССР, пишет Российская газета.

В Москве считают, что США используют данную трагедию, которая является общей для всех стран бывшего Советского Союза, для достижения своих политических целей.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США, подчеркнув, что данный шаг является доказательством крепнущего партнерства Украины и США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировало принятие резолюции, заявив, что подобные "абсурдные заявления" не соответствуют действительности. Политик посоветовала членам Конгресса США более внимательно изучать исторические документы.