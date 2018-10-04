Украина собирается провести широкомасштабные учения в Азовском море

04.10.2018 22:41



Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, в Азовском море планируется провести серьезные, широкомасштабные учения, пишет RT. Также, по словам Турчинова, Украина собирается нарастить военное присутствие в регионе для того, чтобы иметь возможность противостоять любым провокациям со стороны России и дать достойный отпор в случае "военный действий" против Украины.