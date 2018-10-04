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В Ингушетии на протестах из-за границы с Чечней началась стрельба

04.10.2018 13:31
В Ингушетии на протестах из-за границы с Чечней началась стрельба

В Ингушетии местные жители проводят митинг около здания парламента республики в Магасе. Это произошло после того, как была утверждена граница с Чечней. По информации «Би-би-си», силовикам пришлось эвакуировать депутатов. Очевидцы также сообщают о стрельбе.

О ситуации, которая происходит, РБК проинформировал председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. По его словам, на акцию протеста вышло от 5 до 10 тысяч человек, их число постоянно увеличивается.

«Люди протестуют против ратификации подписанного главой республики соглашения о передаче​ части территории республики под контроль властей Чечни», — пояснил председатель. Добавив, что, после того, как вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров, кто-то из толпы кинул в него пустую бутылку. После этого силовикам пришлось открыть огонь в воздух.​

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