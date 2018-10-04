Путин напомнил Европе о слабости Болгарии в ситуации с "Южным потоком"

04.10.2018 06:49



Во время своей встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем президент России Владимир Путин выразил надежду, что не все европейские страны будут выглядеть как Болгария, которая отказалась от реализации российского газопровода "Южный поток", проявив свою несамостоятельность и неспособность защитить национальные интересы, пишет РБК. Он напомнил европейским партнерам, что в будущем потребность в газе у европейских потребителей будет только возрастать. А закупать газ у других поставщиков, которые продают его на 30% дороже чем Россия, "глупость и расточительство".