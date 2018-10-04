В российских поездах могут появиться капсулы вместо полок
Вместо традиционных плацкартных вагонов на железнодорожном транспорте России появятся новые вагоны более комфортного типа. Об этом журналистам рассказал глава РЖД Олег Белозеров, пишет Российская газета. По его словам, в РЖД рассматривают вариант, при котором вместо обычной полки в вагоне будет установлена капсула, позволяющая создать для пассажира индивидуальную зону комфорта. Другой рассматриваемый вариант - место-трансформер, которое можно формировать по желанию пассажира. Также, все вагоны будут оборудованы розетками и wi-fi.
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