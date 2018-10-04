В российских поездах могут появиться капсулы вместо полок

04.10.2018 06:17



Вместо традиционных плацкартных вагонов на железнодорожном транспорте России появятся новые вагоны более комфортного типа. Об этом журналистам рассказал глава РЖД Олег Белозеров, пишет Российская газета. По его словам, в РЖД рассматривают вариант, при котором вместо обычной полки в вагоне будет установлена капсула, позволяющая создать для пассажира индивидуальную зону комфорта. Другой рассматриваемый вариант - место-трансформер, которое можно формировать по желанию пассажира. Также, все вагоны будут оборудованы розетками и wi-fi.