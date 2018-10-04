Продолжительность сна влияет на риск возникновения инсульта у мужчин

04.10.2018 00:16



Слишком короткий или слишком долгий сон может повлиять на риск инсульта, в зависимости от расы мужчины. Об этом сообщает Вирджиния Говард из Университета штата Алабама в Бирмингеме в своем новом исследовании, пишет HealthDay.

«Наше исследование свидетельствует о том, что продолжительность короткого и длительного сна может иметь разные последствия для людей в зависимости от расы и пола», - говорит Вирджиния Говард.

В своей работе ученый определяла сон в течении шести часов или менее, как короткий, а длительный сон составлял более девяти часов.

Группа под руководством Вирджинии Говард исследовала около 17 000 белых и чернокожих американцев, средний возраст которых составлял 64 года, без истории инсульта. В течение среднего периода наблюдения за шесть лет среди 172 чернокожих и 288 белых мужчин было отмечено 460 ударов. На долю чернокожих приходилось 37% участников.

Результаты исследования показали, что чернокожие мужчины, которые спали менее шести часов в сутки, имели на 80% меньше шансов получить инсульт, чем те, кто имел среднюю продолжительность сна. У белых мужчин, которые спали девять или более часов в сутки, риск инсульта возрастал на 70%, по сравнению с группой мужчин со средней продолжительностью сна. Вместе с тем, исследование показало, что количество сна не влияло на риск инсульта для чернокожих или белых женщин. В своем анализе исследователи скорректировали другие факторы риска инсульта, такие как курение, диабет и болезни сердца.