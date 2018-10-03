Россельхознадзор собирается приостановить деятельность птицефабрики "Петелинка"

03.10.2018 23:36



Как сообщил официальный представитель Россельхознадзора, ведомство подало в суд иск против АО "Петелинская птицефабрика", которая входит в группу "Черкизово", пишет ТАСС. Ведомство намерено добиться приостановления деятельности птицефабрики на срок до 90 суток или наложения штрафных санкций в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей в связи с неоднократным обнаружением листерий, антибиотиков, сальмонеллл и других нарушений в продукции предприятия.