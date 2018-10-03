Лауреатами Нобелевской премии по химии-2018 стали Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру

03.10.2018 14:01



Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии–2018 год, передает РИА Новости со ссылкой на Королевскую шведскую академию наук. Почетная награда была присуждена сразу нескольким ученым: Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру. Их работа связана с эволюции химических молекул. Отмечается, что благодаря этим достижениям, также можно будет создавать новые лекарства.