На индонезийском острове Сулавеси, где произошло землетрясение, проснулся вулкан Сопутан

03.10.2018 11:16



На индонезийском острове Сулавеси, где ранее произошло мощнейшее землетрясение, проснулся вулкан Сопутан, передает РИА Новости со ссылкой на Jakarta Post. Издание сообщает, что вулкан уже выпустил столб пепла высотой около четырех километров. Собственно извержение началось около девяти утра. Как отмечают специалисты, пепельное облако, вероятно, будет продолжать двигаться в западном и северо-западном направлениях. Это значит, что случившееся не повлияет на работу аэропорта в городе Манадо (юго-восток).