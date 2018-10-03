Глава норвежской делегации заявил, что Крым – это законная часть России

03.10.2018 10:06



Хендрик Вебер, глава норвежской делегации, которая в эти дни находится в Крыму, заявил, что регион является законной частью Российской Федерации, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что делегация имеет по этому вопросу четкую и ясную позицию.

«Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации», — сказал Хендрик Вебер.

Также, по его словам, антироссийские санкции стоит снять в ближайшее время, поскольку из-за них страдают многие страны Европы. В частности, подобные ограничения приводят к разрушению рабочих мест и компаний в разных сферах.