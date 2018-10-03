Владимир Путин поручил найти деньги на внесенные им пенсионные поправки

03.10.2018 05:53



Глава России Владимир Путин во время совещания с Правительством РФ поручил обязательно найти деньги на внесенные им поправки в пенсионное законодательство после того, как первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на их реализацию потребуется выделение дополнительных 500 млрд рублей в течение шести лет, пишет ТАСС. Денежные средств планируется выделить из бюджета и вносить в Пенсионный фонд частями.