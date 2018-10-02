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В Армении протестующие заблокировали здание Парламента

02.10.2018 22:37
В Армении протестующие заблокировали здание Парламента

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания Парламента и заблокировали все входы-выходы. На новый митинг демонстранты вышли по призыву своего лидера, в связи с тем, что Парламент Армении принял ряд поправок в регламент, которые могут позволить заблокировать роспуск законодательного собрания, пишет РИА Новости. Демонстранты требуют распустить Парламент и провести досрочные выборы. Как сообщается, в здании могут находиться около 70 депутатов.

В ближайшее время состоится встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна
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