В Армении протестующие заблокировали здание Парламента

02.10.2018 22:37



Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания Парламента и заблокировали все входы-выходы. На новый митинг демонстранты вышли по призыву своего лидера, в связи с тем, что Парламент Армении принял ряд поправок в регламент, которые могут позволить заблокировать роспуск законодательного собрания, пишет РИА Новости. Демонстранты требуют распустить Парламент и провести досрочные выборы. Как сообщается, в здании могут находиться около 70 депутатов.