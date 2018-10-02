По "делу Захарченко" арестованы новые фигуранты

02.10.2018 21:26



Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко арестованы новые фигуранты. Это совладелец компании-подрядчика РДЖ "1520" Валерий Маркелов и бывший адвокат Виктор Белевцов, пишет ТАСС. По ее словам, Маркелов в течении 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму 2 млрд рублей. Денежные средства выплачивались ежемесячными суммами в размере $150 тыс. Белевцов присутствовал при передаче денег и выполнял различные поручения во время совершения "сделки".