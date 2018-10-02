Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд

02.10.2018 14:18



Названы имена лауреатов Нобелевской премию по физике за 2018 год. Как передает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, почетная награда была присуждена американцу Артуру Эшкину, французу Жерару Муру, а также канадке Донне Стрикланд. Высокого внимания они были удостоены за новаторские изобретения в области лазерной физики.

Напомним также, что ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине.