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Сергей Скрипаль не поверил в то, что Россия причастна к его отравлению

02.10.2018 13:57
Сергей Скрипаль не поверил в то, что Россия причастна к его отравлению

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верил в то, что к его отравлению причастна Россия. Как передает РИА Новости, об этом пишет Guardian, ссылаясь на британского журналиста Марка Урбана. Издание отмечает, что у журналиста, который работает над книгой «Дело Скрипаля», была личная встреча с экс-сотрудником ГРУ.

По словам репортера, Сергей Скрипаль еще до инцидента в Солсбери во многом поддерживал позицию Кремля, особенно, в теме возвращения Крымского полуострова в состав России. Да и вообще Скрипаля заочно называли «бесстыдным русским националистом», даже несмотря на факт его сотрудничества с разведкой Британии.

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