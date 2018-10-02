02.10.2018 13:57



Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верил в то, что к его отравлению причастна Россия. Как передает РИА Новости, об этом пишет Guardian, ссылаясь на британского журналиста Марка Урбана. Издание отмечает, что у журналиста, который работает над книгой «Дело Скрипаля», была личная встреча с экс-сотрудником ГРУ.

По словам репортера, Сергей Скрипаль еще до инцидента в Солсбери во многом поддерживал позицию Кремля, особенно, в теме возвращения Крымского полуострова в состав России. Да и вообще Скрипаля заочно называли «бесстыдным русским националистом», даже несмотря на факт его сотрудничества с разведкой Британии.