Ученые совершили открытие, обнаружив гигантские запасы газа в юной Вселенной

02.10.2018 12:58



Ученые совершили открытие, обнаружив газовые запасы в ранних галактиках, передает РИА Новости. Это произошло в результате наблюдений за их свечением. Астрономы смогли увидеть гигантские запасы газа в пустотах между ними, что, по их словам, во многом объясняет одну из главных загадок современной космологии: «пропажу» примерно половины видимой материи.

«В следующий раз, когда вы будете смотреть на темное ночное небо и яркие звезды, представьте себе, что их окружает невидимое сияние этих облаков водорода», - отмечают ученые.

Более подробно об этом удивительном открытии можно прочитать в журнале Nature.