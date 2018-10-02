Ученые совершили открытие, обнаружив гигантские запасы газа в юной Вселенной
Ученые совершили открытие, обнаружив газовые запасы в ранних галактиках, передает РИА Новости. Это произошло в результате наблюдений за их свечением. Астрономы смогли увидеть гигантские запасы газа в пустотах между ними, что, по их словам, во многом объясняет одну из главных загадок современной космологии: «пропажу» примерно половины видимой материи.
«В следующий раз, когда вы будете смотреть на темное ночное небо и яркие звезды, представьте себе, что их окружает невидимое сияние этих облаков водорода», - отмечают ученые.
Более подробно об этом удивительном открытии можно прочитать в журнале Nature.
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