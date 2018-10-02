За сутки по Крымскому мосту проехало порядка двух тысяч грузовиков

02.10.2018 11:21



За прошедшие сутки по Крымскому мосту, соединившему полуостров с материковой Россией, проехало порядка двух тысяч грузовиков, передает РИА Новости со ссылкой на ИЦ «Крымский мост». Как говорится в сообщении, активное движение наблюдалось в обе стороны: в направлении Тамани проехало 1137 грузовиков, в сторону Керчи — 1086.

Напомним, что в период высокого курортного сезона проезд грузового транспорта через Керченский пролив был ограничен.