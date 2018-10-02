Глава украинского «Нафтогаза» заявил об угрозе от запуска второй нитки «Турецкого потока»

02.10.2018 10:42



Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев, выступая по телевидению, заявил, что от второй нитки «Турецкого потока» исходит такая же угроза для Украины, как и от «Северного потока», передает Газета.ру.

«Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут», — подчеркнул Коболев.

Он также отметил, что Киеву сложно веси диалог с Анкарой по поводу трубопровода.